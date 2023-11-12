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"Русский и чуть-чуть еврейский город". Правда об Одессе, которую не смогут скрыть украинизаторы

"Русский и чуть-чуть еврейский город". Правда об Одессе, которую не смогут скрыть украинизаторы

"Русский и чуть-чуть еврейский город". Правда об Одессе, которую не смогут скрыть украинизаторы В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал Одессу русским городом«Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский», — сказал Путин.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
ОДЕССА-РУССКИЙ ГОРОД, тот, кто хрюкает другое, подлежит жесточайшему наказанию !!!
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17 час.

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