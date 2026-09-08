Five detained in Cancun kidnapping of Cuban migrants

Mexican authorities detained five people accused of holding four Cuban migrants captive in a house in Cancun and demanding thousands of dollars.
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