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Five detained in Cancun kidnapping of Cuban migrants

Mexican authorities detained five people accused of holding four Cuban migrants captive in a house in Cancun and demanding thousands of dollars.

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