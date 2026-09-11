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Нижегородская правда

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Акция «Уступи дорогу поездам!» проходит на Горьковской магистрали

Акция «Уступи дорогу поездам!» проходит на Горьковской магистрали

С 1 по 30 сентября на Горьковской железной дороге проходит профилактический месячник «Уступи дорогу поездам!».

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