Культурология.рф

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Двойное гражданство ...не всеми странами она поддерживается... ______________  А почему мы поддерживаем?  Как жить в ...Современное искус...
  • Ольга Ершова
    Ургант абсолютно не популярен, просто торчит на первом благодаря эрнесту-ёпрэсту. Более того, у многих он вызывает ра...Современное искус...
  • HotRS
    Что несет афтырь? На бочку правды ложка лжи.  Шоб афтырь знал, далеко не все украиноязычные, условно говоря, жители К...История и археоло...

Кино: За что звезду комедии «Суета сует» называли «ангелом навынос», и Почему она переехала из Канады в Киев: Анна Варпаховская

Кино: За что звезду комедии «Суета сует» называли «ангелом навынос», и Почему она переехала из Канады в Киев: Анна Варпаховская

Она сыграла не так много ролей в кино, и все они были, в общем-то, эпизодическими. Однако Анна Варпаховская вносила в образ каждого своего персонажа особый колорит, а роль Лизы в картине Аллы Суриковой «Суета сует» зрители запомнили надолго.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх