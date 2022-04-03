Кино: За что звезду комедии «Суета сует» называли «ангелом навынос», и Почему она переехала из Канады в Киев: Анна Варпаховская

Она сыграла не так много ролей в кино, и все они были, в общем-то, эпизодическими. Однако Анна Варпаховская вносила в образ каждого своего персонажа особый колорит, а роль Лизы в картине Аллы Суриковой «Суета сует» зрители запомнили надолго.