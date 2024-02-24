Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Пока не разхерачим казнокрадов и коррупцию не о чем и мечтать. Эти ублюдки все мечты и все возможности и все желания ...Россия в авангард...
  • Svetlana Golovina
    На таких должностях чиновники не должны работать дольше 2-3 лет. Потом ротация.Умер председатель...
  • Сергей ЕВ
    Значит он устраивал КремльУмер председатель...

Глава ДНР Пушилин прибыл в освобожденную Авдеевку

Глава ДНР Пушилин прибыл в освобожденную Авдеевку

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в освобожденную Авдеевку. Политик отметил, что предстоит собрать предварительную информацию, чтобы принять решение о поэтапном восстановлении населенного пункта.

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