Суд в Кузбассе снова приговорил к принудительному лечению маньяка-людоеда Спесивцева

Следователи установили причастность каннибала к убийству еще 15 человек Кемеровский областной суд повторно приговорил к принудительному лечению cерийного убийцу Александра Спесивцева из Новокузнецка, сообщает "Сибдепо".
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