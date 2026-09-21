Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России главе ВТБ Костину

Президенту — председателю правления ВТБ Андрею Костину присвоено звание Героя Труда России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
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