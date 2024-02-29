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Подачу теплоснабжения на улице Школьной восстановят к 17:00

<p style="text-align:justify"><strong>Сегодня &laquo;Квадра&raquo; проводит ремонтные работы участка теплосети на улице Школьной, в связи с чем до 17:00 у жителей 22 многоквартирных домов приостановлена подача горячей воды и отопления.

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