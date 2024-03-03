Россиянка показала, как бы выглядело аниме Deus Ex в стиле «Призрака в доспехах». Получилось очень круто и атмосферноРоссийская художница с ником Limaqq опубликовала подборку своих артов, на которых показала, как могло бы выглядеть аниме по мотивам серии Deus Ex в стиле «Призрака в доспехах».