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Россиянка показала, как бы выглядело аниме Deus Ex в стиле «Призрака в доспехах...

Россиянка показала, как бы выглядело аниме Deus Ex в стиле «Призрака в доспехах...

Россиянка показала, как бы выглядело аниме Deus Ex в стиле «Призрака в доспехах». Получилось очень круто и атмосферноРоссийская художница с ником Limaqq опубликовала подборку своих артов, на которых показала, как могло бы выглядеть аниме по мотивам серии Deus Ex в стиле «Призрака в доспехах».

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