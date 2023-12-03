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Нижегородская правда

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Нижегородские художники примут участие в ярмарке современного искусства волжских городов «Размером с книгу»Нижегородские художники примут участие в ярмарке современного искусства волжских городов «Размером с книгу»

Нижегородские художники примут участие в ярмарке современного искусства волжских городов «Размером с книгу»Нижегородские художники примут участие в ярмарке современного искусства волжских городов «Размером с книгу»

Нижегородские художники примут участие в первой ярмарке современного искусства волжских городов «Размером с книгу», которая состоится 9 – 10 декабря в Национальной библиотеке Республики Татарстан в рамках Зимнего книжного фестиваля «Смены».

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