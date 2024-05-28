В ФСБ обвинили западные страны в попытке дестабилизировать границу с Украиной

Западные страны пытаются дестабилизироваться ситуацию в регионах России, граничащих с Украиной. Для этого иностранные СМИ распространяют антироссийские фейки, сообщил глава Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов, пишет РИА Новости.
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