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В ФСБ обвинили западные страны в попытке дестабилизировать границу с Украиной

В ФСБ обвинили западные страны в попытке дестабилизировать границу с Украиной

Западные страны пытаются дестабилизироваться ситуацию в регионах России, граничащих с Украиной. Для этого иностранные СМИ распространяют антироссийские фейки, сообщил глава Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов, пишет РИА Новости.

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