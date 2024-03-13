Зараженные хризантемы продавали в Петрозаводске

В привезенных в Петрозаводск хризантемах обнаружили цветочный трипс. При проведении мониторинга в срезанных цветах (хризантемах) в розничных магазинах Петрозаводска обнаружен западный (калифорнийский) цветочный трипс, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
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