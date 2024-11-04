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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» выиграл 2 матча за 2 дня с общим счетом 5:0 после 2:8 от «Каролины». Корписало и Сваймен сделали по шатауту

«Брюинс» одержали победы над «Оттавой» (3:0) и «Сиэтлом» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ после разгромного поражения от «Харрикейнс».

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