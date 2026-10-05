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Царьград

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Глава МИД Польши назвал условие применения пятой статьи НАТО против России

Глава МИД Польши назвал условие применения пятой статьи НАТО против России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО готов применить пятую статью о коллективной обороне против России при необходимости.

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