В МИД РФ сообщили, что Россия исполняет резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает наем северокорейских рабочих.
Москва исполняет резолюцию Совбеза ООН по северокорейским рабочим
Комментарии
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СС
Серж Серов
...терпеливо разъеснять... Да нехер разъеснять тем упырям,послать на..уй со всеми ихними санкциями...
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1 д.
Стефания Новак
Почему мы все время оправдываемся? Америка вообще плевать на все сае=нкции и не придерживается никаким указаниям ООН! А мы ведем себя как.... и поэтому нас не боятся, принимают нас как слабую страну! неужели наша стратегия - слабость?
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1 д.
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