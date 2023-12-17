Регионы России
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Регионы России

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Москва исполняет резолюцию Совбеза ООН по северокорейским рабочим

Москва исполняет резолюцию Совбеза ООН по северокорейским рабочим

В МИД РФ сообщили, что Россия исполняет резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает наем северокорейских рабочих.

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Комментарии
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СС
Серж Серов
...терпеливо разъеснять... Да нехер разъеснять тем упырям,послать на..уй со всеми ихними санкциями...
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1 д.
Стефания Новак
Почему мы все время оправдываемся? Америка вообще плевать на все сае=нкции и не придерживается никаким указаниям ООН! А мы ведем себя как.... и поэтому нас не боятся, принимают нас как слабую страну! неужели наша стратегия - слабость?
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1 д.

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