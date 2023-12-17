Москва исполняет резолюцию Совбеза ООН по северокорейским рабочим

Стефания Новак

Почему мы все время оправдываемся? Америка вообще плевать на все сае=нкции и не придерживается никаким указаниям ООН! А мы ведем себя как.... и поэтому нас не боятся, принимают нас как слабую страну! неужели наша стратегия - слабость?