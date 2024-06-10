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В Крыму заявили о переходе украинского конфликта в новую фазу

В Крыму заявили о переходе украинского конфликта в новую фазу

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Украинский конфликт переходит в новую фазу, когда ВСУ из-за больших потерь сосредоточатся исключительно на попытках ударов по территории России западным оружием, заявил в интервью РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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