В Крыму заявили о переходе украинского конфликта в новую фазу

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Украинский конфликт переходит в новую фазу, когда ВСУ из-за больших потерь сосредоточатся исключительно на попытках ударов по территории России западным оружием, заявил в интервью РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.
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