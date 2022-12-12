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Агент Мойзеса: «Переговоры ЦСКА с «Интернасьоналом» о выкупе приостановлены. Но ему нравится играть за армейцев»

Агент Мойзеса оценил вероятность перехода защитника в ЦСКА на постоянной основе. Бразилец выступает за красно-синих на правах аренды.

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