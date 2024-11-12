"Ребят, они держат нас за олигофренов?": Военкор Сладков - о "сенсации" в зоне СВО

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Дарья Ли
ну если деньги выделили, почему не построить! на бумаге все возможно, в том числе и стахановские темпы строительства. через 2 месяца прорыдают над развалинами &quot;военного предприятия&quot; - а денежки ушли. все распилено по спискам.
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5 час.
Владимир Соловьев
&quot;Любые военные заводы на территории Украины будут законными военными целями.&quot; И НЕ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ. ЕВРОПЕЙЦЫ  СЧИТАЮТ НАС ОЛИГОФРЕНАМИ, ЕСЛИ ДУМАЮТ, ЧТО МЫ ПОВЕРИМ ИМ. КОГДА В САМОЙ ГЕРМАНИИ НЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, НУЖНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА. ОТКУДА ОНИ В УКРАИНЕ?!
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5 час.
Олег Самойлов
Ух ты! &quot;...в ближайшем будущем также планируется построить пороховой завод, завод по производству боеприпасов...&quot;! А чО? Это ж КАКОЙ салют можно устроить! Месяц не затихнет!
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1 час.

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