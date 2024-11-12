"Ребят, они держат нас за олигофренов?": Военкор Сладков - о "сенсации" в зоне СВО

Дарья Ли ну если деньги выделили, почему не построить! на бумаге все возможно, в том числе и стахановские темпы строительства. через 2 месяца прорыдают над развалинами "военного предприятия" - а денежки ушли. все распилено по спискам.

Владимир Соловьев "Любые военные заводы на территории Украины будут законными военными целями." И НЕ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ. ЕВРОПЕЙЦЫ СЧИТАЮТ НАС ОЛИГОФРЕНАМИ, ЕСЛИ ДУМАЮТ, ЧТО МЫ ПОВЕРИМ ИМ. КОГДА В САМОЙ ГЕРМАНИИ НЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, НУЖНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА. ОТКУДА ОНИ В УКРАИНЕ?!