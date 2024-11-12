IMAGO/Chris Emil Janssen/imago-images.de/Globallookpress Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о "сенсации" в зоне СВО.
"Ребят, они держат нас за олигофренов?": Военкор Сладков - о "сенсации" в зоне СВО
Комментарии
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Дарья Ли
ну если деньги выделили, почему не построить! на бумаге все возможно, в том числе и стахановские темпы строительства. через 2 месяца прорыдают над развалинами "военного предприятия" - а денежки ушли. все распилено по спискам.
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5 час.
Владимир Соловьев
"Любые военные заводы на территории Украины будут законными военными целями." И НЕ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ. ЕВРОПЕЙЦЫ СЧИТАЮТ НАС ОЛИГОФРЕНАМИ, ЕСЛИ ДУМАЮТ, ЧТО МЫ ПОВЕРИМ ИМ. КОГДА В САМОЙ ГЕРМАНИИ НЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, НУЖНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА. ОТКУДА ОНИ В УКРАИНЕ?!
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5 час.
Олег Самойлов
Ух ты! "...в ближайшем будущем также планируется построить пороховой завод, завод по производству боеприпасов..."! А чО? Это ж КАКОЙ салют можно устроить! Месяц не затихнет!
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1 час.
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