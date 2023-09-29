Исследование RAND показало, что НАТО не станет отвечать на удар России

Американская некоммерческая исследовательская организация RAND, связанная с Пентагоном и правительством США, в своем последнем докладе пришла к выводу, что в случае возможного удара России по силам НАТО в рамках российско-украинского конфликта.
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