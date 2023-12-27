Украинцы приступили к штурму украинских консульств на Западе

Беженцы пытаются получить консульские услуги до принятия закона о мобилизации.Западные СМИ сообщают, что украинские беженцы в Польше и в Германии выстроились сегодня с утра в огромные очереди в консульства Украины.
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