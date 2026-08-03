Как ящик для рассады заменил мне сотню стаканчиков и повысил урожай томатов

Помню то чувство досады, когда три сезона подряд я, как заведенный, скупал пластиковые стаканчики упаковками, тратил драгоценные весенние выходные на ювелирную пикировку каждого крошечного ростка, а в итоге получал вытянувшуюся, бледную рассаду с тонкими, как нитки, стеблями.
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