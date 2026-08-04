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Единственное производство российских телевизоров перезапустят после банкротства

Единственное производство российских телевизоров перезапустят после банкротства

Банкротство ООО «Квант», юрлица группы компаний, специализировавшихся на сборке телевизоров Irbis, не означает окончательного прекращения выпуска продукции, так как в дальнейшем его планируется перезапустить.

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