Единственное производство российских телевизоров перезапустят после банкротства

Банкротство ООО «Квант», юрлица группы компаний, специализировавшихся на сборке телевизоров Irbis, не означает окончательного прекращения выпуска продукции, так как в дальнейшем его планируется перезапустить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии