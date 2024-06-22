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Препарат, применяемый при диабете помогает в лечении храпа

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego School of Medicine) провели исследование тирзепатида, известного как средство лечения диабета 2 типа, в качестве первого эффективного лекарственного средства для лечения обструктивного апноэ во сне (СОАС), расстройства сна, характеризующееся повторяющимися эпизодами нерегулярного дыхания из-за полной или частичной закупорки верхних дыхательных путей.

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