Испания заблокировала международную сделку Венгрии из-за ее «неприязни к Украине»

Будни мужчин. Все что нам интересно

Правительство Испании заблокировало международную сделку по поглощению Венгрией мадридского производителя поездов на том основании, что дружественное России правительство Виктора Орбана не должно приобретать технологии, которые могут быть полезны Украине.