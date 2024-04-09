В России взлетело число желающих стать тайными покупателями

Все большее число граждан в России проявляют интерес к работе тайным покупателем. Согласно сведениям, полученным от участников рынка, количество откликов на соответствующие вакансии за последний год выросло примерно в 4,6 раза, пишет «Российская газета».
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