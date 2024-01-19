Один погиб, четверо искалечены: в Темрюке осужден полицейский, в пьяном виде устроивший смертельное ДТП

Один погиб, четверо искалечены: в Темрюке осужден полицейский, в пьяном виде устроивший смертельное ДТПТемрюкский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего бывшего местного полицейского.
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