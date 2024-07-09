"Рано или поздно". Правда ли, что в России могут заблокировать WhatsApp?

Такую возможность не исключил депутат Госдумы Александр Хинштейн Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России могут в ближайшем будущем полностью заблокировать мессенджер WhatsApp.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии