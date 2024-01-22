Российские ученые разработали инновационный композитный материал на основе алюминия

Новый материал обладает прочностью, сопоставимой со сталью, при этом его масса втрое меньше. Спецификация включает высокую пластичность при температуре до 500 градусов Цельсия, что делает его эффективным для применения в автомобильной и авиационной промышленности.
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