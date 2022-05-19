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Встроенные игры, вызовы по Bluetooth, IP68 и SpO2 в часах за 23 доллара. Представлены Fire-Boltt Ninja 3

Встроенные игры, вызовы по Bluetooth, IP68 и SpO2 в часах за 23 доллара. Представлены Fire-Boltt Ninja 3

Популярный производитель носимых устройств Fire-Boltt представил новые умные часы под названием Fire-Boltt Ninja 3, которые обладают некоторыми интересными функциями, включая вызовы по Bluetooth и встроенные игры.

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