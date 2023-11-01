О некоторых итогах китайского форума «Один пояс, один путь»

18–19 октября в Пекине состоялось весьма значимое мероприятие – третий международный форум «Один пояс, один путь», приуроченный к десятилетнему юбилею этой китайской экономической, культурной и политической инициативы.
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