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«Справедливая Россия» исключит партийца, который зарезал жену в Твери

«Справедливая Россия» исключит партийца, который зарезал жену в Твери

Евгений Никольский с женой. Обложка © VK / Евгений Никольский Бывшего кандидата в депутаты Тверской думы от «Справедливой России – За правду» (СРЗП) Евгения Никольского, который расправился с супругой, исключат из партии.

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Ингерман Ланская
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