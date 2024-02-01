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Bild: Буданов и Сырский выступили против отставки Залужного с поста главкома ВСУ

Bild: Буданов и Сырский выступили против отставки Залужного с поста главкома ВСУ

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский выступили против отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего армией страны.

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