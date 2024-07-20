Патриарх Сербский Порфирий назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ

Патриарх Сербский Порфирий назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), и заявил, что конфликт на Украине используется как предлог для передачи её имущества раскольнической псевдоцеркви, пишет сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.