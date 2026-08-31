Это не «наглое кидалово, а овербукинг»: россиян хотят заставить заплатить за алчность авиакомпаний

Минтранс РФ легализует овербукинг Коллаж "Блокнота" Минтранс готовит поправки, позволяющие российским авиаперевозчикам официально использовать овербукинг - продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете.
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Осталось разрешить "стоячие" места, как делали в 90-е и наплевать на все нормы по загрузке самолетов, бывало "грузовики" летали с перегрузом в 1,5 раза без проблем, несколько раз разбивались, как-то самолет свалился грузовой, перегруз был почти в два раза, уже не помню где упал, летел в Норильск, где-то в 1999-м или 2000-м, сейчас не вспомню, там наши стройматериалы были. А что, зато "выгодно", а еще можно пилотов из аулов нанимать, за еду, а техобслуживание вообще отменить за нерентабельностью🤣 Все для людей-же, для нашего удобства.
Много раз "на заре перестройки" летал в Москву стоя между рядами. Но это были мелочи по сравнению с возможностью лететь в любой момент.
Чтобы не возникало недоразумений "«важно закрепить в законодательстве требование: перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций. Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее».
Ясно что покупая билет "без места" или "на подсадку", пассажир должен платить меньше и знать что нет гарантий улететь первым же рейсом. А вводить такую практику будут только на маршрутах с большим пассажиропотоком и частыми рейсами.
Кто-нибудь стоял у кассы и ждал сданного билетика перед отправлением? А здесь он "на руках", остается ждать "отказника".
Кругом евреи
это кто же в Минтрансе такой сообразительный?
Поднять штрафы за овербукиннг до тройной цены билета, плюс при стыковочном рейсе, полная компенсация второго перелета. И сразу у авиакомпаний сразу исчезнет желание продавать лишние билеты.
Думские бояре все не могут придумать, что ещё необходимо сделать что б снять последнюю шкуру с российского гражданина.