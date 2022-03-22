Леопард не останется незамеченным: сеть фотомониторинга создают в Уссурийском заповеднике

Специалисты ФГБУ "Земля леопарда" при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" впервые приступили к созданию сети фотомониторинга для фиксации дальневосточных леопардов в Уссурийском заповеднике.
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