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Ольга Бузова: «Раз такая ситуация, придется замуж выходить»

Ольга Бузова: «Раз такая ситуация, придется замуж выходить»

«На наших глазах порывы ветра сносили деревянные столбы, на которых крепился свет и подвесные. Ольга Бузова из личного архива Ольги Бузовой «На наших глазах порывы ветра сносили деревянные столбы, на которых крепился свет и подвесные камеры.

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