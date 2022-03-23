Ольга Бузова: «Раз такая ситуация, придется замуж выходить»

«На наших глазах порывы ветра сносили деревянные столбы, на которых крепился свет и подвесные. Ольга Бузова из личного архива Ольги Бузовой «На наших глазах порывы ветра сносили деревянные столбы, на которых крепился свет и подвесные камеры.