Путин перезапускает связи с Казахстаном, на который целится Запад

Отношения России и Казахстана ждет перезагрузка. Накопленный опыт политического и экономического взаимодействия будет сохранен, а вот планы сотрудничества — скорректированы, исходя из внешних реалий, объяснили URA.
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