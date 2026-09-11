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Новости Брянска

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Из-за высокой температуры плавился железный каркас: появилось видео горящего склада в Навле

Из-за высокой температуры плавился железный каркас: появилось видео горящего склада в Навле

Пожар уничтожил складское помещение в посёлке Навля, шесть пожарных расчётов тушили огонь несколько часов, полностью ликвидировали возгорание за полтора часа.

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