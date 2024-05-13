Омар Хайям, загадочный и глубокий поэт, математик и астроном. Его стихи, и особенно его четверостишия, стали свидетельством его глубокого понимания человеческой природы и превратности жизни.
Чем не делится умный человек, каких людей нужно ценить и другие уроки Омара Хайяма
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир
Потому что написано неинтересно, потому и не читают. Людей заинтересовывать надо, а не навязывать. Вот Хайяма читать интересно, его и читают.
Ответить
9 час.
Владимир
Тринадцатый пункт не понял. Не оправдывайся, что опоздал. Что, и извиняться не надо?
Ответить
9 час.
АС
Александр Сысоев
Вы действительно не поняли: у Хайяма "не оправдывай", а не оправдывайся. Омар говорит, что никогда не ищи оправдания самому себе за опоздания, а лучше просто - не опаздывай. Оправдываться и извиняться не одно и то же. Извинись, но не оправдывайся.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии