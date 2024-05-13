Чем не делится умный человек, каких людей нужно ценить и другие уроки Омара Хайяма

Потому что написано неинтересно, потому и не читают. Людей заинтересовывать надо, а не навязывать. Вот Хайяма читать интересно, его и читают.

Тринадцатый пункт не понял. Не оправдывайся, что опоздал. Что, и извиняться не надо?

АС

Александр Сысоев

Вы действительно не поняли: у Хайяма "не оправдывай", а не оправдывайся. Омар говорит, что никогда не ищи оправдания самому себе за опоздания, а лучше просто - не опаздывай. Оправдываться и извиняться не одно и то же. Извинись, но не оправдывайся.