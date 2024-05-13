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Чем не делится умный человек, каких людей нужно ценить и другие уроки Омара Хайяма

Чем не делится умный человек, каких людей нужно ценить и другие уроки Омара Хайяма

Омар Хайям, загадочный и глубокий поэт, математик и астроном. Его стихи, и особенно его четверостишия, стали свидетельством его глубокого понимания человеческой природы и превратности жизни.

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Комментарии
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Владимир
Потому что написано неинтересно, потому и не читают. Людей заинтересовывать надо, а не навязывать. Вот Хайяма читать интересно, его и читают.
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9 час.
Владимир
Тринадцатый пункт не понял. Не оправдывайся, что опоздал. Что, и извиняться не надо?
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9 час.
АС
Александр Сысоев
Вы действительно не поняли: у Хайяма &quot;не оправдывай&quot;, а не оправдывайся. Омар говорит, что никогда не ищи оправдания самому себе за опоздания, а лучше просто - не опаздывай. Оправдываться и извиняться не одно и то же. Извинись, но не оправдывайся.
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7 час.

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