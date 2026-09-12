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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг об играх между школами в разных видах спорта: «Надо объединяться, тогда получим экономику масштаба. Главное, чтобы дети не сидели в телефонах в виртуальном мире»

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о развитии массового спорта и предложил проводить игры между школами по разным видам.

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