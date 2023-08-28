Пока президенты Украины и Польши лобызаются друг с другом чуть ли не взасос на зависть собственным женам и президенту Франции с именем Эмануэль, польско-украинская дружба укрепляется столь "стремительным домкратом", что вскоре может обрушиться на голову кого-либо из этих президентов (скорее всего, Дуды, поскольку в Польше скоро выборы).
Поляки в бешенстве: Украинские беженцы избили местных за отказ кричать нацистские лозунги
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Евгения Болотова
Тактика один в один, как в России по отношению к приезжим на работу из бывших союзных республик... А вдруг обидятся ...
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6 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Это только ЦВЕТОЧКИ - ЯГОДКИ впереди !!!!!!!!
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4 час.
Галина
А Россия тут при чем?... Они сбежали в пшекию с хохляндии вот пусть туда и едут!!!!Нам они зачем? Кричать укропские лозунги, зиговать, насиловать наших девчонок и женщин, убивать себе не угодных и выеживаться, и требовать себе всякие привилегии? Как понаехавшие и азиатских республик?.... На виг они нам нужны!!!! Домой в хохляндию!!! УРОДЫ хохлятские!!!! В Россию - щаз.... шнурки поглальте для начала....
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4 час.
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