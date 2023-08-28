Поляки в бешенстве: Украинские беженцы избили местных за отказ кричать нацистские лозунги

Тактика один в один, как в России по отношению к приезжим на работу из бывших союзных республик... А вдруг обидятся ...

Галина

А Россия тут при чем?... Они сбежали в пшекию с хохляндии вот пусть туда и едут!!!!Нам они зачем? Кричать укропские лозунги, зиговать, насиловать наших девчонок и женщин, убивать себе не угодных и выеживаться, и требовать себе всякие привилегии? Как понаехавшие и азиатских республик?.... На виг они нам нужны!!!! Домой в хохляндию!!! УРОДЫ хохлятские!!!! В Россию - щаз.... шнурки поглальте для начала....