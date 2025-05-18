«Благодаря защите он станет победителем»: перспективный британский танк Challenger 3 замечен с двухслойной навесной бронёй

Challenger 3 без модульной брониБританское командование планирует модернизировать 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3 из 371 имеющихся в её распоряжении единиц (из которых в строевых частях значатся 219 экземпляров).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии