Смирнов: Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов оценил высказывания главы киевского режима Зеленского относительно возможного контрнаступления украинских войск в Черном море как стратегический ход в торге за личную безопасность.
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