Спецоперация. Обстановка и главные события на 1 января.Потери украинских войск за сутки составили до 1050 человек, следует из сводки Минобороны России;На курском направлении украинские войска за сутки потеряли более 480 военных, уничтожены 9 бронемашин ВСУ, сообщило министерство;В первые минуты нового года ВСУ нанесли ракетн.