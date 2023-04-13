Глава МИД Украины Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО» и демилитаризовать акваторию

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба выступил с призывом о превращении Черного моря в «море НАТО» и демилитаризации данной акватории.
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