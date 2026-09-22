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Рязанские новости

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Рязанец Константин Петров победил в хип-хоп номинации «КАРДО» Владивостока

Рязанец Константин Петров победил в хип-хоп номинации «КАРДО» Владивостока

В гранд-финале конкурса «КАРДО» участвовали более 500 представителей из 70 стран, победителями стали 135 человек из 28 стран и 31 региона России.

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