Март начался неуверенно, инвесторам не хватает драйверов

Российский рынок открыл торги в пятницу, 1 марта, разнонаправленным изменением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,16% до 3261,62 пункта, индекс РТС просел на 0,41% до 1122,8 пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии