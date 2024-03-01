Март начался неуверенно, инвесторам не хватает драйверов

Российский рынок открыл торги в пятницу, 1 марта, разнонаправленным изменением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,16% до 3261,62 пункта, индекс РТС просел на 0,41% до 1122,8 пункта.