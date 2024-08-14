Если в ООН всерьез решили изучить нарушение прав человека киевским режимом, то начинать надо не с Курской области, а с Крыма и Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля в эфире радио «Спутник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии