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Эксперты рассказали, что будет с ценами на автомобили в 2025 году

Эксперты рассказали, что будет с ценами на автомобили в 2025 году

Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2025 году, сообщает PRIMPRESS. С таким заявлением выступила директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова.

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