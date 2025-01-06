Эксперты рассказали, что будет с ценами на автомобили в 2025 году

Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2025 году, сообщает PRIMPRESS. С таким заявлением выступила директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова.
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