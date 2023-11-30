Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Ханты-Мансийском автономном округе

В социальных медиа размещена публикация о том, что общественники выражают несогласие с ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетней в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
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